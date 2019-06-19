На востоке Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита

19 июня 2019 12:32 (UTC+04:00)

Вспышка острого энцефалита в северо-восточном индийском штате Бихар менее чем за три недели унесла жизни уже более 128 детей, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о 83 погибших. Активнее всего заболевание распространяется в округе Музаффарпур. По информации индийских СМИ, в настоящее время на лечении в больницах штата находятся еще порядка 450 детей. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Причиной вспышки острого энцефалита медики называют сохраняющуюся в региона аномальную жару вкупе с высокой влажностью. При этом изначально симптомы заболевания специалисты принимали за признаки отравления плодами личи, предположительно, содержащими опасные для здоровья детей токсины.

С тех пор, как в конце 1970-х годов в Индии была зарегистрирована первая вспышка энцефалита, в Бихаре и соседнем штате Уттар-Прадеш умерли тысячи детей. До 2005 года считалось, что большинство смертей были вызваны японским энцефалитом - вирусом, который переносят комары. Однако в последнее десятилетие дети здесь умирали от других форм энцефалита, и врачи затрудняются сказать, чем конкретно они были вызваны.

В Бихаре в течение последних нескольких недель сохраняется нетипичная для этого сезона жара - столбики термометров не опускаются в течение дня ниже 40 градусов. В Нью-Дели, тем временем, 10 июня температура превысила отметку в 50 градусов, достигнув самого высокого показатели в истории индийской столицы.

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