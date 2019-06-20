17 человек убиты при нападении боевиков на селение на севере Буркина-Фасо

17 мирных жителей были убиты при нападении вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо, заявил представитель министерства обороны страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду AFP.

По его информации, "группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соум". После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам исламистов. В последнее время вооруженные радикалы регулярно совершают нападения в зонах близ границы с Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

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