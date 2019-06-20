17 человек убиты при нападении боевиков на селение на севере Буркина-Фасо

20 июня 2019 03:45 (UTC+04:00)

17 мирных жителей были убиты при нападении вооруженной группы боевиков на одно из селений на севере Буркина-Фасо, заявил представитель министерства обороны страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду AFP.

По его информации, "группа исламских радикалов атаковала населенный пункт Белхид в северной провинции Соум". После этого экстремисты скрылись в неизвестном направлении.

С 2015 года северные районы этой африканской страны часто подвергаются атакам исламистов. В последнее время вооруженные радикалы регулярно совершают нападения в зонах близ границы с Бенином и Того. В ответ на активизацию боевиков армия Буркина-Фасо проводит поисковые операции по выявлению и ликвидации баз террористов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо
Другие страны 26 мая 20:36
При нападении на католическую церковь в Буркина-Фасо погибли шесть человек - СМИ
Другие страны 12 мая 19:24
В Буркина-Фасо 14 человек погибли в результате теракта
Другие страны 5 февраля 04:54
В Буркина-Фасо боевики убили четырех военнослужащих
Другие страны 28 января 21:18
AFP: 10 человек погибли в результате теракта в Буркина-Фасо
Другие страны 28 января 02:26
Правительство Буркина-Фасо подало в отставку
Другие страны 19 января 04:26
Лента новостей
Началась встреча Эльмара Мамедъярова с сопредседателями МГ ОБСЕ
Политика 04:31
Хэйл: Американская сторона высоко оценивает поддержку Азербайджана операциям в Афганистане
Политика 04:22
Боевики за сутки обстреляли шесть населенных пунктов в Латакии
Арабские страны 04:19
В США рассказали о гиперзвуковой ракете нового типа
США 04:05
США передадут ближневосточным странам новую развединформацию по Ирану
США 03:35
ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн
Спорт 03:29
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате Европы
Спорт 03:03
Торгпред США: и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в успешном соглашении по торговле
США 02:58
Глава ФРС намерен занимать свой пост весь положенный срок, несмотря на критику Трампа
США 02:45