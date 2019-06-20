Евросоюз продолжит работать над сохранением Ирана в рамках СВПД

20 июня 2019 17:38 (UTC+04:00)

ЕС продолжит работать над сохранением Ирана в ядерной сделке, эскалация ситуации может иметь негативные последствия для всего региона, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Она отметила, что обсуждала на днях эту ситуацию в Вашингтоне с госсекретарем Майком Помпео.
"Эскалация может иметь крайне негативные последствия для региона с точки зрения безопасности. Со стороны ЕС был призыв к максимальной сдержанности и ответственности.

Мы продолжаем работать как со странами ЕС, так и международными партнерами над тем, чтобы Иран оставался приверженным всем его обязательствам в ядерной сфере в рамках СВПД", - заявила она.

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