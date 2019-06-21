Ученые назвали смертельную опасность долгого рабочего дня

21 июня 2019 12:24 (UTC+04:00)

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Так, у людей, работавших за год не менее десяти часов в сутки на протяжении как минимум 50 дней, риск инсульта увеличился на 29 процентов по сравнению с теми, кто не перерабатывал.

Среди тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался уже на 45%.
Отмечается, что переработки на работе особенно пагубно сказались на здоровье добровольцев, не достигших 50 лет.

"Это неожиданно. Необходимо проводить дальнейшую работу, которая позволит понять причину этого явления", — заявила автор исследования Алекси Деската.

В исследовании приняли участие 143 592 человек в возрасте от 18 до 69 лет, за состоянием которых наблюдали около семи лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон предостерег от военной эскалации в регионе Персидского залива
Европа 08:07
Макрон заявил, что поддержал бы назначение Меркель на пост главы ЕК
Европа 05:15
Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию
Другие страны 20 июня 15:00
Bloomberg сообщил о появлении третьего "стомиллиардера" в мире
Другие страны 19 июня 17:59
Азербайджан и Франция будут производить бронетехнику
Общество 19 июня 15:09
На востоке Индии почти 130 детей погибли из-за вспышки острого энцефалита
Другие страны 19 июня 12:32
Лента новостей
Чешская компания может наладить производство тракторов в Узбекистане
Бизнес 12:37
Оппозиция возобновит протесты в Тбилиси сегодня вечером
Южный Кавказ 12:32
Вечер молодежного короткометражного кино в Баку
Культура 12:22
Турция не в состоянии принимать новые потоки беженцев из Сирии и Ирака
Турция 12:20
Самый быстрый пианист мира в Баку с абсолютно новой программой (ВИДЕО)
Культура 12:20
Агентство по развитию МСБ окажет поддержку сектору образования
Экономика 12:15
Грузинская делегация покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране - генсек
Политика 12:11
В январе-мае в Турции было зарегистрировано почти 100 азербайджанских компаний
Бизнес 12:03
В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»
Экономика 12:02