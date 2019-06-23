Оппозиция в Судане одобрила план Эфиопии по выходу из политического кризиса

23 июня 2019 05:46 (UTC+04:00)

Лидеры суданской оппозиции приняли предложение Эфиопии, выполняющей посреднические усилия в урегулировании политического кризиса в Судане, о формировании в стране переходного руководящего органа. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, оппозиция одобрила план эфиопской стороны, включающий в себя в том числе формирование временной руководящей структуры, в которую должны войти семь гражданских и семь военных представителей, а также еще одно независимое лицо. Предполагается, что данный орган будет действовать до проведения в Судане всеобщих выборов. Как отмечает агентство, оппозиционеры согласились со всеми пунктами предложенного Эфиопией плана.

"Мы считаем, что принятие нами предложения выступающей в качестве посредника Эфиопии является стимулом для всех сторон к выполнению обязательств по продолжению поиска политического решения [конфликта]", - приводит Reuters заявление оппозиции. Ее представители также потребовали, чтобы данный план одобрил сформированный суданской армией Военный совет, сообщает агентство, журналистам которого удалось ознакомиться с документом.

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