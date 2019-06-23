В Эфиопии задержали ряд подозреваемых в попытке переворота

Власти Эфиопии задержали ряд подозреваемых, причастных к попытке переворота в штате Амхара, заявила администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран. Позже начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена был убит своим телохранителем.

Как следует из заявления, телохранитель стрелявший в Сеаре Меконена и еще одного генерала был задержан вместе с несколькими другими нападавшими.

"Многие из лиц, причастных к нападениям, были задержаны, продолжается операция по задержанию оставшихся нападавших. Напомним, что генерал Асамину Цигэ был амнистирован и освобожден из-под стражи в прошлом году", - отмечается в документе.

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