В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками

Автобус, на котором ехали студентки из Испании, разбился в Кот-д'Ивуар, один человек погиб, есть раненые. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Испании.

Погибшая - заместитель директора колледжа Mayor Bonaigua в Барселоне, который принадлежит прелатуре Опус Деи, Тереса Кардона.

Она находилась в западноафриканской стране вместе с группой студенток из Испании, которые приехали на летние каникулы в рамках социальной программы.

Как сообщили в МИД, десять человек пострадали. В ближайшее время студентки будут доставлены в столицу Кот-д'Ивуара, город Абиджан.

Соболезнования выразил и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.

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