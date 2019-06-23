В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками

23 июня 2019 15:43 (UTC+04:00)

Автобус, на котором ехали студентки из Испании, разбился в Кот-д'Ивуар, один человек погиб, есть раненые. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил МИД Испании.

Погибшая - заместитель директора колледжа Mayor Bonaigua в Барселоне, который принадлежит прелатуре Опус Деи, Тереса Кардона.

Она находилась в западноафриканской стране вместе с группой студенток из Испании, которые приехали на летние каникулы в рамках социальной программы.

Как сообщили в МИД, десять человек пострадали. В ближайшее время студентки будут доставлены в столицу Кот-д'Ивуара, город Абиджан.

Соболезнования выразил и.о. главы МИД Испании Жозеп Боррель.

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