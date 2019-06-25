Болтон назвал трехсторонние консультации с Россией и Израилем продуктивными

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал продуктивными трехсторонние консультации с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, которые прошли в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"(Мы собрались), чтобы обсудить проблемы, которые беспокоят нас всех на Ближнем Востоке. Я думаю, что эти обсуждения были продуктивными. У нас состоялись двусторонние обсуждения с Израилем, отдельные двусторонние обсуждения с Николаем Патрушевым, а затем трехсторонняя встреча сегодня", - заявил Болтон во время пресс-конференции.

Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат во вторник впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.

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