Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике

28 июня 2019 13:41 (UTC+04:00)

Лидеры стран "Большой двадцатки" на саммите в японской Осаке приняли совместную декларацию по цифровой экономике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама "разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах".

"Мы подчеркиваем важность продвижения дискуссий на национальном и международном уровне для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций", - сказано в декларации.

Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов японского председательства в G20.

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