Мексика представила на саммите G20 план развития Центральной Америки

29 июня 2019 03:25 (UTC+04:00)

Мексика представила в рамках своего участия в саммите G20 в японской Осаке всеобъемлющий план развития Центральной Америки, сообщает в пятницу мексиканский МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению ведомства, целью плана является продвижение взаимодействия между возможными донорами развития региона и нахождение дополнительных сфер сотрудничества.

Глава МИД Мексики заявил 21 июня, что рассчитывает провести встречи с представителями развитых стран для оказания ими помощи при решении проблемы миграции из стран Центральной Америки. Ранее Эбрард объявил, что Мексика выделяет 30 миллионов долларов Сальвадору по программе социального развития стран Центральной Америки для предотвращения миграции.

В июне США и Мексика достигли соглашения об укреплении границы перед фактом нелегальной миграции. Мехико обязался отправить на границу до 6 тысяч бойцов Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп грозил торговыми пошлинами вплоть до 25%, если Мехико не предпримет мер на границе.

Всего с декабря 2018 по июнь 2019 года в Мексике были задержаны почти 106 тысяч иностранцев, на родину депортированы 77,5 тысячи из них, сообщал Национальный институт миграции страны.

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