Лидер Южной Кореи намерен отправиться с Трампом в демилитаризованную зону

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил в воскресенье на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что вместе с ним отправляется в демилитаризованную зону между двумя корейскими государствами и надеется на встречу там американского лидера и руководителя КНДР Ким Чен Ына, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я тоже буду сопровождать Вас сегодня (в ДМЗ)", - сказал Мун Чжэ Ин.

Начало переговоров транслировалось в прямом эфире южнокорейского телевидения.

Уже более 60 лет обе Кореи существуют в состоянии временного перемирия. Страны разделяет граница и ДМЗ, которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова.

"Если президент Трамп на военно-демаркационной линии пожмет руку председателю северокорейского Госсовета Ким Чен Ыну, уже это само по себе станет исторической сценой", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, это рукопожатие станет очень большим краеугольным камнем для продвижения процесса денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове.

Ожидается, что Трамп посетит демилитаризованную зону в Корее после полудня по местному времени перед завершением нынешнего визита в Южную Корею, куда он прибыл накануне с саммита G20 в Осаке.

В прошлом году на военно-демаркационной линии в пункте переговоров Пханмунджом состоялась встреча Мун Чже Ина и Ким Чен Ына.

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