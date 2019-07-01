Макрон назвал плохой подготовку процесса назначения на ведущие посты в ЕС

1 июля 2019 15:22 (UTC+04:00)

Процесс назначения на ведущие посты в Евросоюзе был плохо подготовлен, в результате чего первый день переговоров завершился провалом. Об этом заявил в бельгийской столице президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Провал переговоров связан с политическими разногласиями между странами. Процесс назначения был плохо подготовлен", - сказал он.

Как добавил французский президент, провал саммита ЕС подтверждает невозможность дальнейшего расширения Евросоюза, пока он не будет реформирован.

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