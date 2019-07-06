В Афганистане девять сотрудников сил безопасности погибли при атаке талибов

6 июля 2019 12:48 (UTC+04:00)

Девять сотрудников сил безопасности погибли, 10 пострадали в результате нападения талибов на северо-западе Афганистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что талибы совершили скоординированное нападение на представителей сил правоохранительных органов на западе афганской провинции Герат в субботу.

Агентство Синьхуа со ссылкой на главу полиции провинции Аминуллу Омархила (Aminullah Omarkhil) сообщает, что в ходе атаки удалось ликвидировать также 10 боевиков и ранить еще 15.

"Мятежники (движения – ред.) "Талибан" под командованием Муллы Гусудина (Mullah Ghousuding) атаковали контрольно-пропускные пункты в ранние часы субботы, вызвав ожесточенный бой, который продолжался в течение нескольких часов, и в результате 19 сражавшихся, включая 9 сотрудников служб безопасности, и 10 боевиков, в том числе и печально известный командир талибов были убиты", - заявил Омархил агентству.
По его информации, 6 сотрудников сил безопасности получили ранения в перестрелке.

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