Лондон выразил сожаление по поводу утечки дипломатических бумаг, содержащих критику Трампа

Правительство Великобритании заявило Вашингтону, что сожалеет по поводу произошедшей утечки докладных записок британского посла в США, содержащих резкую критику главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Были осуществлены контакты с администрацией Трампа и высказано наше мнение по поводу того, что подобная утечка неприемлема. Само собой разумеется, тот факт, что она произошла, достоин сожаления," - заявил сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. Он также добавил, что в настоящий момент ничто не свидетельствует о том, что за утечками могла стоять недружелюбная по отношению к Великобритании внешняя сила.

Представитель премьера подчеркнул, что, по мнению Мэй, обнародованные документы неполно отражают позицию британского посла, который по-прежнему пользуется "полным доверием" главы правительства. Сотрудник канцелярии также повторил, что оценки посла не совпадают с мнением руководства страны и что произошедшая утечка не должна отразиться на отношениях между Лондоном и Вашингтоном.

В субботу вечером на сайте газеты Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и что в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета Daily Telegraphсоветники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.

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