Южная Корея получила из США еще два истребителя F-35A

США поставили еще два истребителя пятого поколения F-35A в Южную Корею, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Два новейших истребителя-невидимки производства американской корпорации Lockheed Martin в понедельник прибыли на южнокорейскую военно-воздушную базу в Чхонджу.

29 марта Министерство национальной обороны республики получило первые два самолета этого типа. Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха (около 2,2 тыс. км в час), на их вооружении - ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM.

В 2014 году правительство Республики Корея заключило контракт с США стоимостью $6,8 млрд на поставку 40 истребителей F-35A. Планируется, что до конца 2019 года Южная Корея получит еще 10 боевых машин пятого поколения. Остальные самолеты США предоставят до 2021 года.

Ранее КНДР раскритиковала Южную Корею за начало процедуры развертывания американских многофункциональных истребителей пятого поколения F-35A, заявив, что такие действия могут снова привести к созданию военной напряженности на Корейском полуострове.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.