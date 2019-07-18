ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

18 июля 2019 00:25 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". Такое решение принял в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, рассмотревшего положение в ДРК на заседании в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам заседания экспертов.

Он пояснил, что мотивом для такой рекомендации комитета послужили зарегистрированные в последние дни случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДРК, а также в Уганде. "Хотя пока нет свидетельств дальнейшего местного распространения вируса ни в Гоме, ни в Уганде, эти два события представляются собой вызывающее обеспокоенность географическое расширение [присутствия] вируса", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Демократической республике Конго священник заразился вирусом Эболы
В мире 15 июля 02:41
Агентство пищевой безопасности обнародовало глобальный список генномодифицированных растений
Общество 10 июля 16:30
Уганда победила лихорадку Эбола
В мире 7 июля 07:29
Роспотребнадзор представил уникальную вакцину против Эболы
Россия 2 июля 08:52
Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
Другие страны 24 июня 04:13
ВОЗ заявила о нехватке средств на борьбу с Эболой в ДР Конго
Другие страны 20 июня 06:56
Лента новостей
ООН: ограничения США в отношении дипломатов из Ирана противоречат уставу организации
В мире 00:52
В Пентагоне заявили, что совместные учения США и Турции продолжатся
США 00:08
В США оценили финансовые потери Турции от исключения из программы создания F-35
США 17 июля 23:43
Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото тела
США 17 июля 23:30
Помпео назвал актом немотивированного насилия убийство турецкого дипломата в Эрбиле
США 17 июля 23:26
"Карабах" прошел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Спорт 17 июля 22:58
Стронники Талибана убили афганского генерала
Другие страны 17 июля 22:39
Белый дом: Решение Анкары купить С-400 делает невозможным ее участие в программе F-35
США 17 июля 22:25
МИД Ирана осудил нападение на сотрудников генконсульства Турции в Ираке
Политика 17 июля 22:10