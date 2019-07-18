ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". Такое решение принял в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, рассмотревшего положение в ДРК на заседании в Женеве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции по итогам заседания экспертов.

Он пояснил, что мотивом для такой рекомендации комитета послужили зарегистрированные в последние дни случаи заболевания Эболой в густонаселенном городе Гома в ДРК, а также в Уганде. "Хотя пока нет свидетельств дальнейшего местного распространения вируса ни в Гоме, ни в Уганде, эти два события представляются собой вызывающее обеспокоенность географическое расширение [присутствия] вируса", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

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