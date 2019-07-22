Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто

Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates был вынужден вернуться в аэропорт Торонто из-за технической неполадки, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости,

Инцидент произошел в субботу на борту рейса, вылетевшего из Торонто в Дубай. Примерно через двадцать минут после взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за технической неполадки. Подробности не сообщаются.

"Рейс приземлился в Торонто без происшествий, пассажиры и экипаж благополучно покинули самолет", - заявил изданию представитель Emirates.

За пассажирами самолета из Дубая был отправлен запасной борт авиакомпании.

Двухэтажный Airbus A380 является крупнейшим пассажирским самолетом в мире. Он может перевозить 500 пассажиров.

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