В Египте осудили одиннадцать человек за вступление в ИГ

22 июля 2019 21:50 (UTC+04:00)

Египетский суд приговорил 11 подсудимых к пожизненному тюремному заключению за вступление в ряды террористической группировки "Исламское государство". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает новостной портал "Йоум7".

По информации, полученной прокуратурой, подсудимые в разное время проходили тренировки в лагерях для участия в боевых действиях в Сирии, Ираке, а также для совершения нападений в Египте.

Еще два подсудимых приговорены к 15 годам тюрьмы.

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