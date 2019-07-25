В Судане объявили об аресте ряда военных по делу о попытке госпереворота

Армия Судана в обращении к народу объявила об аресте ряда высокопоставленных военных и политических деятелей по делу о неудавшейся в июне этого года попытке госпереворота. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило в среду официальное суданское агентство СУНА.

Среди задержанных фигурирует глава объединенного генштаба войск генерал Хашем Абдель Мотталеб Ахмед, а также ряд офицеров армии и разведслужб.

Кроме того, в попытке силовой смены власти принимали участие деятели бывшей правящей партии "Национальный конгресс" и исламисты, сообщили военные.

"Этот неудавшийся переворот направлен на противодействие вашей великой революции и возвращение режима Национального конгресса", - говорится в заявлении военных.

В армии Судана считают, что таким образом заговорщики пытались помешать достижению политического урегулирования в стране.

Ранее сообщалось, что неудавшаяся попытка переворота против правящего в Судане Переходного военного совета была совершена 11 июня.

Военный совет получил власть в Судане 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира на фоне четырехмесячных народных протестов. Позже экс-глава государства был помещен в тюрьму и сейчас готовится предстать перед судом.

Переходный военный совет заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласиласьс планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились. Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза.

Как ожидается, в воскресенье в Судане будет сформирован правящий Верховный совет, состоящий из гражданских и военных представителей, а также назначен премьер-министр.

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