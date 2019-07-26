Палестина прекратит все соглашения с Израилем

26 июля 2019 01:33 (UTC+04:00)

Президент Палестины Махмуд Аббас решил прекратить действие всех соглашений, подписанных с Израилем, сообщило агентство ВАФА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инициатива, реальные масштабы и последствия которой пока неясны, стала реакцией на недавний снос израильтянами палестинского селения Вади-Хуммус в окрестностях Иерусалима.

"Руководство Палестины решило прекратить все соглашения, подписанные с израильской стороной", - цитирует ВАФА слова Аббаса.

Он анонсировал создание специальной комиссии для исполнения принятого решения.
Палестинцы не раз угрожали свернуть сотрудничество с Израилем, но такие заявления часто оставались без практических последствий. Соглашения с Израилем, подписанные в 1990-х года, являются основой для существования самих органов палестинского самоуправления, во главе которых стоит Аббас.

"Мы не поступимся нашими правами под насилием, особенно в Иерусалиме", - сказал он.

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