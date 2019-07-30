Республика Корея и США обсуждают возможность визита главы Пентагона в Сеул

30 июля 2019 15:53 (UTC+04:00)

Сеул и Вашингтон ведут переговоры о возможном визите нового министра обороны США Марка Эспера в столицу Республики Корея, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Стороны находятся на финальной стадии обсуждения визита Эспера", - заявил источник. Отмечается, что глава Пентагона может провести встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и министром национальной обороны страны Чон Гён Ду. Ожидается, что Эспер посетит Южную Корею в рамках турне по странам Восточной Азии, которое запланировано на август.

Марк Эспер вступил в должность министра обороны США 24 июля.

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