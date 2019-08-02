В Японии впервые с декабря 2018 года казнены двое преступников

2 августа 2019 05:39 (UTC+04:00)

Двое осужденных преступников были повешены в пятницу в Японии по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы. Имена казненных и другие подробности пока не приводятся, сообщает японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ приведен в исполнение уже 38-й смертный приговор. В прошлом году, в частности, в Японии были повешены 13 боевиков и руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Они были казнены за организацию серии убийств, включая газовую атаку в токийском метро в марте 1995 года, когда погибли 13 человек.

Японская ассоциация адвокатов требует отмены смертной казни в стране и замены ее на пожизненное заключение. Приговоры к повешению приводятся в исполнение только после письменного приказа министра юстиции страны.

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