Facebook подала в суд на двух разработчиков приложений за накрутку просмотров рекламы

7 августа 2019 10:13 (UTC+04:00)

Американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, подала в суд иск к двум разработчиков приложений для смартфонов, обвинив их в мошеннических действиях. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ему, два разработчика - гонконгская компания LionMobi и сингапурская JediMobi - разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, устанавливающие в телефоны вредоносные программы.

"Этот вирус создавал фиктивные "клики" пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на мобильных телефонах людей, создавая впечатление, что сами пользователи переходили по рекламным объявлениям", - говорится в пресс-релизе. Из-за этих действий разработчики незаконно получали денежные средства, которые выплачиваются в зависимости от числа переходов пользователями по рекламной ссылке.

В публикации указывается, что этот иск - одна из первых жалоб такого типа в практике компании.

Агентство Bloomberg со ссылкой на судебные документы отмечает, что таким путем одно приложение могло создать более 40 млн фиктивных просмотров рекламных объявлений и более 1,7 млн "кликов" на них за трехмесячный период в конце 2018 года.

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