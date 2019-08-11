Пятеро погибли при нападении на ночной клуб в Бразилии

Пять человек погибли и четверо пострадали в результате нападения бандитов на ночной клуб в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщил местный новостной портал "Гаушаз", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Около 01:00 в субботу группа вооруженных людей в масках приехали в расположенное в 60 км от райцентра заведение. Злоумышленники потребовали выключить музыку, после чего расстреляли одну из находившихся там женщин. Затем они начали пальбу по остальным посетителям. Пострадавшие в тяжелом состоянии направлены в больницы столицы региона, город Порту-Алегри.

Полиция склоняется к тому, что речь может идти о сведении счетов между наркоторговцами, но не исключает и другие версии. Свидетели произошедшего отказались давать показания.

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