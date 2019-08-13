В Чикаго задержали мужчину, устроившего стрельбу в больнице

13 августа 2019 13:36 (UTC+04:00)

Полиция Чикаго задержала неизвестного мужчину, устроившего стрельбу около и внутри больницы для бывших военнослужащих, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщения о стрельбе около больницы стали поступать около 14 часов по местному времени в понедельник (22 мск понедельника). По данным полиции, мужчина начал стрелять около территории медицинского учреждения, затем забежал в здание. Как сообщил представитель чикагского отделения ФБР Джеффри Саллит, полицейские, отвечающие за охрану больниц для бывших военных, задержали его примерно через 30 секунд после того, как он вошел в здание.

"Мы сегодня предотвратили трагедию в Чикаго", - сказал Саллит.
Имя стрелка власти не называют. Каким мотивом он руководствовался, также неизвестно. Исполняющий обязанности директора медицинского центра Лори Лохар заявил, что злоумышленник, вероятнее всего, не был ветераном.

В ноябре прошлого года в результате стрельбы в больнице Чикаго погибли четыре человека, в том числе стрелявший. По данным СМИ, предполагаемый стрелок поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.

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