Пакистанский министр призвал жителей индийского Пенджаба отказаться от службы в Кашмире

13 августа 2019 15:40 (UTC+04:00)

Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри призвал жителей граничащего с бывшим штатом Джамму и Кашмир индийского штата Пенджаб, населенного преимущественно сикхами, отказаться от службы в индийских ВС, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Я призываю всех жителей штата Пенджаб: не поддерживайте произвол и не служите в Кашмире!" - написал Чоудри во вторник в Twitter. Министр также подчеркнул, что "достижение мира невозможно без сопротивления".

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии ввели режим ЧС в ряде областей из-за наводнений на юге страны
Другие страны 15:02
Доходы Air Astana выросли на 12%
Бизнес 14:39
В Тегеране обеспокоены происходящим в Кашмире и призывают Индию нормализовать ситуацию
Иран 13:58
Автобус со школьниками рухнул в реку на западе Индии
Другие страны 12:00
На востоке Дели вспыхнул пожар на одном из крупнейших текстильных рынков
Другие страны 08:52
Китай обвинил Индию в нарушении соглашений по границе
Китай 12 августа 20:35
Лента новостей
Песков назвал причину переноса встречи президентов России, Ирана и Азербайджана
Политика 16:22
2-летние ценные бумаги проданы на аукционе Национального банка Грузии
Финансы 16:03
Банк Грузии привлек $50 млн для финансирования торговли
Бизнес 15:55
Узбекистан и АБИИ планируют совместные проекты в Афганистане
Бизнес 15:50
На дороге Батуми-Сарпи в Грузии будет построен восьмикилометровый тоннель
Финансы 15:41
Brexit: аналитики оценили вероятность новых выборов в Великобритании
Другие страны 15:41
В МИД Испании призвали ЕС не стать заложником ситуации между США и Ираном
Другие страны 15:41
Группа заключенных впервые в истории совершила хадж в Саудовской Аравии
Арабские страны 15:31
Депутат: Радикальная оппозиция распространяет клеветническую информацию и про азербайджанскую полицию
Политика 15:31