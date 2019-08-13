В МИД Испании призвали ЕС не стать заложником ситуации между США и Ираном

Евросоюз не должен становиться заложником ситуации между США и Ираном. Такое мнение выразил исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в опубликованной во вторник статье в газете El Pais, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Опасный импульс между США и Ираном спровоцировал целый ряд инцидентов в море, от Гибралтара до Ормузского пролива, - отметил и.о. министра. - Эта ситуация представляет собой огромную угрозу международному миру и безопасности, особенно для нас, европейцев". "Но были войны, которые никто не хотел, и они имели разрушительные последствия, как Первая мировая война, - считает Боррель. - Поэтому мы должны объединить все усилия, чтобы избежать опасной конфронтации и заложить основы для нового диалога, который возобновит ядерное соглашение 2015 года".

"Вызов для ЕС, который представляет эта ситуация, заключается в том, чтобы не оказаться между "максимальным давлением" США и "максимальным сопротивлением" Ирана, - отметил и.о. главы МИД. - ЕС может оказаться заложником динамики конфликта (как между Китаем и США), который не служит его интересам и не обеспечивает выполнение наших основных целей: Иран без доступа к ядерному оружию и с потенциалом для ведения переговоров, чтобы решить многочисленные и чрезвычайно сложные региональные проблемы, которые так сильно влияют на нас".

По мнению дипломата, нужно "охладить горячие точки и возможность войны" и "продолжать работу по содействию законной торговле". Как считает Боррель, "способность ЕС защищать свои интересы", несмотря на "внешние навязывания", является "одной из его основных целей".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля Тегеран начал обогащать уран выше максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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