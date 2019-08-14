Сеул начал процесс исключения Токио из списка главных торговых партнеров

14 августа 2019 09:28 (UTC+04:00)

Правительство Республики Корея в среду приступило к административной процедуре исключения Японии из списка приоритетных торговых партнеров. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 3 сентября правительство намерено ознакомиться с общественным мнением по этому вопросу. После этого в середине сентября обновленное постановление об экспортно-импортном контроле за стратегическими товарами вступит в силу", - отмечается в сообщении.

Южная Корея в настоящее время разделяет торговых партнеров на две категории. В отношении первой категории стран действует льготный режим экспорта стратегических товаров по аналогии с японским белым списком. Для всех остальных действует обычный режим. Недавно было принято решение о разделении первой категории на две группы. Одна из них сохранит льготный формат процедуры экспорта стратегических товаров, а другая предназначена для стран, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. К ней и будет отнесена Япония.

Она по-прежнему будет освобождена от необходимости предоставлять ряд документов при получении разрешения на закупку стратегической продукции, а также от получения разрешения на отправку стратегических товаров в третьи страны. В остальном процедура оформления документации значительно усложняется, а срок рассмотрения заявок будет увеличен с пяти до 15 дней.

Ограничительные меры Японии

2 августа правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

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