Facebook обновила настройки приватности для создателей сообществ в соцсети

Компания Facebook обновила настройки приватности для создателей групп и сообществ в одноименной социальной сети. Об этом сообщается в заявлении руководства компании, опубликованном на ее официальной информационной странице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, согласно распространенным данным, до нынешнего момента создателям групп в Facebook был доступен выбор из трех вариантов - общедоступная, закрытая и секретная. По мнению авторов, это вызывало путаницу, так как не всем были понятны различия между последними двумя типами сообществ.

В связи с этим в руководстве социальной сети решили, по сути, сократить число их разновидностей до двух - общедоступной (public) и частной (private). При создании групп второго типа пользователям будет предложено выбрать из двух подвидов - видимой (visible) и спрятанной (hidden). Они будут различаться тем, что группы первого типа будут доступны для поиска всеми пользователями сети, а сообщества второго типа будут видеть только их участники или те, кого пригласят в них сами создатели. При этом ни в первом, ни во втором случае пользователи, не состоящие в таких группах, не смогут видеть ни список участников, ни их публикации.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

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