Формирование Суверенного совета в Судане отложили по просьбе оппозиции на 48 часов

19 августа 2019 12:06 (UTC+04:00)

По просьбе альянса "За свободу и перемены" (основная оппозиционная сила в Судане) формирование Суверенного совета отложено на 48 часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оппозиция объяснила свою просьбу стремлением согласовать список кандидатов от альянса в состав Суверенного совета.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета.

5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать Суверенный совет из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Известно, что новым органом власти на протяжении 21 месяца будет руководить военный, а последующие 18 месяцев - представитель гражданского общества.

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