Австралийские астрономы зафиксировали поглощение нейтронной звезды черной дырой

Австралийские ученые из национального университета (АНУ) в Канберре впервые смогли зафиксировать процесс поглощения нейтронной звезды массивной черной дырой. Как отмечают астрономы, это открытие может изменить представление о том, как образуются эти объекты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам профессора Сьюзан Скотт, из отделения научных исследований кафедры физических наук АНУ, данные о гравитационных волнах, испускаемых черной дырой в момент поглощения нейтронной звезды, были получены системами наблюдения за звездным небом в США и Италии, а затем объединены с показаниями телескопов, расположенных в Австралии. "Мы проанализировали и сопоставили информацию о гравитационных всплесках, источник которых находится на расстоянии около 10 млрд световых лет от Земли, и обнаружили, что это следы поглощения нейтронной звезды".

Как отметила астроном, ученым впервые удалось наблюдать быстрый захват нейтронной звезды черной дырой. "Черная дыра словно просто проглотила ее", - сказала она, добавив, что и нейтронные звезды, и черные дыры - это сверхплотные объекты, которые образуются после того, как у звезды заканчивается топливо, и она начинает разрушаться.

"Конечно, впереди много исследовательской работы, но уже сейчас можно видеть блестящие перспективы нашего открытия. Возможно, мы не только увидели принципиально новое "поведение" черной дыры, но и обнаружили ее "сверхлегкую версию", а это способно перевернуть вообще все, что мы знаем об этих объектах. Анализ полученных данных потребует какого-то времени, но я верю, что мы сделали огромный шаг в изучении Вселенной", - заключила Скотт.

Черная дыра - область пространства-времени, где гравитационное притяжение столь велико, что покинуть эту область не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света. 10 апреля 2019 года Национальный научный фонд США впервые показал "фотографию" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 млн световых лет от Земли.

Нейтронная звезда - космическое тело, являющееся одним из возможных результатов эволюции. Средняя масса нейтронной звезды сравнима с массой Солнца, но ее типичный радиус лишь 10-20 км. Поэтому средняя плотность вещества такого объекта в несколько раз превышает плотность атомного ядра, что препятствует ее дальнейшему гравитационному сжатию.

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