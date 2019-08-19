В Мексике около 1 тыс. человек эвакуировали из-за пожара на складе минерального масла

19 августа 2019 14:01 (UTC+04:00)

Сильный пожар вспыхнул на складе минерального масла в мексиканском городе Сан-Николас (северо-восточный штат Нуэво-Леон), в результате чего около тысячи жителей близлежащих районов эвакуированы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже около тысячи человек эвакуированы. Это делается для того, чтобы убедиться, что их жизни вне опасности", - заявил глава городского департамента гражданской обороны Мигель Анхель Пералес. По его словам, в борьбе с огнем задействовано 18 пожарных машин, но потушить пожар до сих пор не удалось.

К настоящему времени о пострадавших в результате пожара не сообщается. Власти пока не выдвигали версии о причинах возгорания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике три человека погибли при пожаре в тюрьме
Другие страны 15 августа 22:30
В Мексике произошло сильное землетрясение
Другие страны 15 августа 03:15
Узбекистан предоставил безвизовый статус еще 20 государствам
Туризм 14 августа 09:44
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Другие страны 12 августа 03:47
Сотни силовиков прибыли в город на западе Мексики, где произошло массовое убийство
Другие страны 11 августа 00:41
В Мексике нашли тела 20 человек
В мире 8 августа 21:36
Лента новостей
Южная Корея готовится принять еще четыре F-35A из США
США 14:21
В Азербайджане продолжаются меры по пресечению незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 14:11
Работник "Азерсу" оштрафован на три тысячи манатов
Общество 14:07
Узбекско-корейское СП открывает тендер на закупку CAN кабеля
Тендеры 14:00
Яркие эмоции и впечатления – концерт в центре Баку (ФОТО)
Культура 13:57
В мире продолжаются серьезные нарушения гуманитарного права и прав человека
В мире 13:56
"Узбекские Авиалинии" объявили тендер на закупку электрооборудования
Тендеры 13:54
Туркменистан изучает проект международного консорциума по производству метанола
Бизнес 13:26
Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса
Другие страны 13:26