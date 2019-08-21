Walmart подала в суд на Tesla из-за возгорания солнечных панелей

Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, подала в суд на компанию Tesla Inc, обвинив ее в халатности, которая привела к возгораниям производимых ею солнечных панелей, установленных на крышах магазинов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Walmart в своем исковом заявлении требует возмещения убытков и демонтажа всех установленных солнечных батарей с крыш более 240 магазинов в США.



Компания указывает, что возгорание панелей произошло в семи магазинах. "Пожары уничтожили значительные объемы товаров в магазине и потребовали существенного ремонта, что привело к ущербу в миллионы долларов", - говорится в иске. Компания связывает это с некачественной инсталляцией и несоблюдением методик установки, эксплуатации и обслуживания солнечных батарей.

Tesla купила бизнес по производству и установке солнечных батарей SolarCity в 2016 году, однако, как уточняет агентство, с момента сделки квартальное количество инсталляций систем солнечных батарей компании упало более чем на 85%. Walmart стала клиентом SolarCity в 2010 году, и за следующие 6 лет компания установила солнечные панели на крыши 244 магазинов ритейлера в США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.