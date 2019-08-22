В Мали шесть человек погибли в ДТП с грузовиком

22 августа 2019 21:26 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли, 44 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в западноафриканской стране Мали, сообщает министерство транспорта и городской мобильности страны в своем Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла ночью в четверг близ города Сегу, который расположен в южной части Мали. Как отмечается, 10-тонный грузовик выехал на другую сторону дороги и столкнулся с автобусом, который ехал в противоположном направлении.

"По предварительным данным, шесть человек погибли и44 пострадали, среди них 19 в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были эвакуированы в больницу Сегу", - говорится в заявлении.

Ведомство отметило, что вероятными причинами аварии могут быть превышение скорости и то, что водитель грузовика мог заснуть за рулем.
Министр транспорта выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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