Премьер Туниса заявил о передаче полномочий из-за участия в президентских выборах

22 августа 2019 21:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед заявил в четверг, что он временно передает свои полномочия министру по вопросам государственной службы Камалю Муржану, а сам сконцентрирует усилия на участии в президентской предвыборной кампании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

Как пояснил глава правительства, он решил временно передать свои полномочия, чтобы гарантировать, что все кандидаты в президенты будут иметь одинаковые возможности для участия в кампании.

Первый тур президентских выборов в Тунисе изначально был запланирован на 17 ноября, но в связи со смертью главы государства Бежи Каида ас-Себси и необходимостью соблюдения конституции Высшая независимая комиссия по выборам приняла 25 июля решение об организации досрочного голосования 15 сентября. Предварительный список кандидатов для участия в досрочных выборах состоит из 30 кандидатов. Окончательный вариант будет опубликован не позднее 31 августа.

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