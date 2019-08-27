Лидер британской оппозиции пообещал не допустить Brexit без сделки

Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить выход Великобритании из ЕС без сделки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наша страна приближается к осеннему кризису, когда тори под руководством премьер-министра Бориса Джонсона приведут страну к выходу из ЕС без сделки. Отсутствие сделки уничтожит рабочие места, приведет к повышению цен на продовольствие в магазинах и сделает возможным захват Национальной службы здравоохранения американскими частными корпорациями", - предупредил Корбин.

По его мнению, план Консервативной партии заключатся в том, чтобы после "развода" с ЕС по жесткому сценарию 31 октября воспользоваться возможным экономическим кризисом, чтобы "реализовать свою политическую программу, которая идет на выгоду лишь им самим и наносит вред всем окружающим". "Они нацелены на то, чтобы снизить влияние рабочих и уровень защиты потребителей, уменьшить налоги для банкиров, самых богатых и крупных корпораций, а также уменьшить количество нормативно-правовых актов, которые задуманы для того, чтобы не дать им злоупотреблять своей властью", - пояснил лидер основной оппозиционной силы Великобритании.

"Мы сделаем все, что необходимо, для того, чтобы воспрепятствовать реализации катастрофического варианта выхода без сделки, на который у этого правительства нет мандата", - пообещал Корбин. Он подчеркнул при этом, что считает наиболее правильными вариантами недопущения катастрофичного сценария предоставить британцам возможность высказаться по поводу результатов переговоров с ЕС, будь то через повторный референдум или на досрочных всеобщих выборах.

Корбин добавил, что именно этой теме будет посвящена его запланированная на вторник встреча с оппозиционными депутатами. Она пройдет в парламенте и на нее приглашены депутаты от Шотландской национальной партии, Партии "Либеральные демократы", независимые народные избранники, а также те члены правящей Консервативной партии, которые не согласны с позицией Джонсона по Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

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