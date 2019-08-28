КНДР обвинила США в давлении на Китай через протесты в Гонконге

28 августа 2019 11:13 (UTC+04:00)

КНДР обвинила США в использовании протестов в Гонконге для достижения преимущества в торговой войне с Китаем. Об этом пишет в среду центральная газета КНДР "Минчжу Чосон", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В редакционной статье под заголовком "Черная тень за гонконгским фиаско" издание отмечает, что многие участники протестов "размахивали флагами Великобритании и США, взывая к их поддержке".

"С течением времени черная тень западных сил становится все больше", - подчеркивает газета.

"Учитывая состояние отношений между Китаем и Соединенными Штатами, нельзя утверждать, что США не имеют никакого отношения к событиям в Гонконге. Вашингтон нагло вмешивается во внутренние дела КНР, заявляя, что силовая реакция на выступления уменьшает шансы на урегулирование торгового спора", - отмечается в статье.

С 9 июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувшие выходные в городе произошли очередные беспорядки, сопровождавшиеся ожесточенными столкновениями. Полицейские, помимо слезоточивого газа, впервые применили для разгона групп радикалов две новые спецмашины с водометами и сделали предупредительный выстрел в воздух из огнестрельного оружия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зариф заявил, что Ближний Восток будет безопасным, если США прекратят экономическую войну
Иран 11:31
Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
Китай 10:29
В Южной Корее исследуют морскую воду на фоне сообщений об утечке радиации в КНДР
Другие страны 09:45
Туркменистан может увеличить поставки природного газа в Китай, Россию и Иран
Энергетика 09:33
В Китае водитель грузовика задержан после ЧП, приведшего к гибели пяти человек
Китай 08:37
Американец попал в больницу с симптомами гриппа и лишился части кожи
США 07:11
Лента новостей
Зариф заявил, что Ближний Восток будет безопасным, если США прекратят экономическую войну
Иран 11:31
В Азербайджане растет интерес к соревнованиям стартапов - министерство
ИКТ 11:28
Узбекистан присоединился к еще двум конвенциям МОТ
Бизнес 11:26
На Первом канале России покажут как в Баку прошел масштабный фестиваль "ЖАРА" (ВИДЕО)
Интересное 11:16
В Азербайджане начался этап дополнительного замещения вакантных мест для учителей
Общество 11:16
Завтра Бакметрополитен будет работать в усиленном режиме
Общество 11:06
В Казахстане запустят сборку вертолетов российского производства
Бизнес 10:58
ТАР практически готов к поставке первого газа в 2020 году
Энергетика 10:58
Доходы AzFinance Invest выросли вдвое
Финансы 10:41