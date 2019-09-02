Новые проблемы возникли в решении вопроса о возобновлении полетов Boeing 737 MAX

2 сентября 2019 12:52 (UTC+04:00)

Возобновление полетов самолета Boeing 737 MAX может быть отложено на конец 2019 года и затронуть сезон новогодних праздников из-за конфликта между американской компанией Boeing и международными авиарегуляторами, который разгорелся после встречи их представителей в августе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, представители авиавластей США, Европы и Бразилии выступили с критикой Boeing в связи с тем, что компания во время организованной встречи не предоставила информацию об обновлении компьютерной системы управления 737 MAX. Американская авиакомпания должна предоставить соответствующие документы об обновлениях в ПО на проверку Федеральному авиационному управлению (ФАУ) США, после чего должна быть проведена повторная встреча, в ходе которой будет определен срок проведения полетов на симуляторе, а также сертификации.

Как указали источники издания, вынужденные меры приведут к еще нескольким неделям задержек, что сводит к минимуму шансы на возвращение в США к полетам 737 MAX до начала рождественских праздников в декабре. Европейские авиарегуляторы заявили о необходимости дополнительных проверок обновленной системы компьютерного обновления и MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - Система улучшения характеристик маневренности), что может отложить начало полетов вплоть до января.

В Boeing отказались комментировать итоги прошедшей в августе встречи между авиапроизводителем и авиарегуляторами. Представитель ФАУ, в свою очередь, заявил, что ведомство проводит тщательную проверку всех обновлений 737 MAX и не преследует четкого графика по возобновлению эксплуатации самолетов.

Издание отмечает, что разногласия произошли в связи с обнаружением риска для работы системы компьютерного управления полетов Boeing 737 MAX, что повлекло за собой необходимость внесения дополнительных изменений в программное обеспечение, а также проведение тестирования.

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