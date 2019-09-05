Путин и Абэ обсудили ситуацию в Иране и вопрос возвращения к формату G8

5 сентября 2019 16:28 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече во Владивостоке обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопрос присоединения России к "семерке" (G7). Об этом заявил в четверг пресс-секретарь японского МИД Такэси Осуга на брифинге по итогам встречи двух лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается международных вопросов, то лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана, а также вопрос о возможности возвращения к формату "восьмерки" (G8)", - сказал он. Кроме того, Осуга сообщил, что стороны подтвердили стремление к денуклеаризации Корейского полуострова.

По его словам, Путин и Абэ "провели обмен мнениями по вопросу мирного договора... также они обсудили экономическое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности".

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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