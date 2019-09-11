В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны

Полиция Индонезии задержала 29 человек, которые подозреваются в массовых беспорядках на востоке страны, сообщает агентство Антара со ссылкой на главу полиции Западного Папуа Герри Рудольфа Нахака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Задержанных подозревают в вандализме, поджогах и мародерстве. По словам Герри Рудольфа Нахака, задержания прошли в трех городах региона.

"Мы хотим убедиться, были ли действия задержанных спонтанными или же они руководствовались какими-либо указаниями", - добавил Нахак, однако отметил, что большая часть преступлений была совершена "под влиянием момента".

Он добавил, что еще 12 человек находятся в розыске.

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