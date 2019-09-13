Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ

13 сентября 2019 03:50 (UTC+04:00)

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов и кубинских СМИ, а также страницу министерства коммуникаций Кубы и компартии, однако ряд аккаунтов, в том числе первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, пока недоступен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции полуторачасового выступления президента Мигеля Диаса-Канеля и руководителей правительства. Позже союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

На данный момент аккаунты ранее заблокированных изданий Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, а также страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы снова доступны.
Тем не менее, ряд аккаунтов остается заблокированными, среди которых и учетная запись Рауля Кастро.

Менее месяца назад, 19 августа, Twitter сообщил об изменении политики использования рекламных сообщений, и в частности - о запрете на использование инструментов рекламного продвижения для государственных учреждений и СМИ, которые финансируются государством. Согласно тексту сообщения, владельцы всех таких аккаунтов должны были быть проинформированы о нарушении правил и имели 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламных инструментов для продвижения общественно-политической информации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook продолжает лидировать на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 3 сентября 13:38
В работе Twitter произошел сбой
В мире 31 августа 20:56
Twitter сообщил о взломе аккаунта основателя соцсети Джека Дорси
В мире 31 августа 01:51
Пакистан испытал баллистическую ракету "Газнави"
Другие страны 29 августа 11:10
В ДТП на востоке Кубы погибли шесть человек
Другие страны 23 августа 04:55
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
В мире 19 августа 23:10
Лента новостей
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Другие страны 04:10
Парагвай запустит производство и продажу марихуаны в медицинских целях
Другие страны 03:47
Минюст США раскроет юристам имя одного из подозреваемых по делу о терактах 11 сентября
Другие страны 03:44
Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
Другие страны 03:30
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Другие страны 03:20
США изучают все варианты санкций против Турции за покупку С-400
Другие страны 03:12
В Японии ожидают визит Николая Патрушева на следующей неделе
Другие страны 03:10
Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца года
Другие страны 03:09
Мнучин: Huawei не является пешкой в торговых переговорах США и Китая
Другие страны 03:07