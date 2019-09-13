Twitter разблокировал ряд аккаунтов кубинских СМИ

Социальная сеть Twitter разблокировала аккаунты журналистов и кубинских СМИ, а также страницу министерства коммуникаций Кубы и компартии, однако ряд аккаунтов, в том числе первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро, пока недоступен, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что десятки аккаунтов журналистов и кубинских медиа в Twitter были заблокированы вечером в среду, за несколько минут до трансляции полуторачасового выступления президента Мигеля Диаса-Канеля и руководителей правительства. Позже союз журналистов Кубы опубликовал заявление, в котором обвинил социальную сеть Twitter в массовой цензуре.

На данный момент аккаунты ранее заблокированных изданий Granma Digital, Mesa Redonda и Radio Rebelde, а также страницы министерства коммуникаций Кубы, племянницы Фиделя Кастро Мариэлы и корреспондента RT Оливера Саморы снова доступны.

Тем не менее, ряд аккаунтов остается заблокированными, среди которых и учетная запись Рауля Кастро.

Менее месяца назад, 19 августа, Twitter сообщил об изменении политики использования рекламных сообщений, и в частности - о запрете на использование инструментов рекламного продвижения для государственных учреждений и СМИ, которые финансируются государством. Согласно тексту сообщения, владельцы всех таких аккаунтов должны были быть проинформированы о нарушении правил и имели 30 дней на то, чтобы прекратить использование рекламных инструментов для продвижения общественно-политической информации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.