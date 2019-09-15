На западе Африки планируют потратить $1 млрд на борьбу с терроризмом

15 сентября 2019 06:10 (UTC+04:00)

Страны Западной Африки утвердили план действий стоимостью $1 млрд, направленный на борьбу с терроризмом в регионе. Такое решение, как передает информационное агентство Magrib Arab Press, принято в субботу вечером по итогам прошедшего в Уагадугу саммита государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), посвященного теме борьбы с терроризмом и экстремизмом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По итогам дискуссий мы смогли принять весьма значительные решения. Саммит утвердил план действий и мобилизации ресурсов на $1 млрд для противодействия терроризму", - сообщил прессе президент Нигера Махамаду Иссуфу.

Предполагается, что деньги на реализацию плана в течение ближайших лет предоставят сами страны ЭКОВАС. Финансовые ресурсы будут направлены, в частности, на укрепление боеспособности национальных армий, а также совместных войск, таких как антитеррористический контингент "сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и Смешанные многонациональные силы бассейна озера Чад.

Помимо стран - участниц ЭКОВАС, на встречу в столицу Буркина-Фасо приехали делегаты международных организаций, официальные представители ряда западных государств, в частности, Франции.

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