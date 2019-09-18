Нефть WTI подешевела на 6% на торгах в США

18 сентября 2019 01:40 (UTC+04:00)

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) уменьшилась во вторник до $59,12 за баррель, свидетельствуют данные торгов в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К 16:05 по местному времени (23:05 по мск) цена поставок энергоносителя в октябре 2018 года упала на $3,78 (6,01%) - до $59,12 за баррель. Ранее в течение дня стоимость WTI достигала $58,50.

В понедельник цена WTI выросла примерно на 15,5% в свете атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По оценкам телеканала CNBC, это был крупнейший суточный рост ее стоимости с декабря 2008 года.

Власти Саудовской Аравии уже заявили, что Эр-Рияд в состоянии справиться с последствиями атаки и вновь наращивает добычу.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы, предположительно с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах". Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах начался пожар.

В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

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