В Венеции у главных достопримечательностей запретят лавки с сувенирами

Власти Венеции одобрили новые регулирующие нормативы, которые препятствуют продаже дешевой сувенирной продукции на центральной площади Святого Марка и на мосту Риальто. Соответствующий документ, принятый единогласно городским советом, должен быть одобрен региональными властями для вступления в силу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснили в мэрии, новые нормативы направлены "на сохранение исторического облика города и его своеобразия, а также должны гарантировать соответствие культурному наследию главных достопримечательностей". Нормативы рассчитаны на три года и предусматривают наполнение витрин магазинов качественным товаром с обязательным указанием происхождения и места производства. Предпочтение отдается магазинам одежды высокой моды, книжным лавкам, галереям антиквариата, ювелирным магазинам, студиям дизайна и интерьеров, а также продаже товаров оригинального ремесленного производства.

При этом открытие нового магазина требует от его владельца или управляющего сохранения "уже существующего антуража и той же тематической направленности". Особые требования будут предъявляться к освещению, которое должно быть теплых тонов, а также защитным решеткам, которые опускаются в часы закрытия.

Данная мера направлена, главным образом, на борьбу с засильем некачественной сувенирной продукции, часто китайского производства. В таких лавках нет недостатка и под колоннадой вокруг площади Святого Марка, и на историческом мосту Риальто. В частности, в изобилии продается так называемое венецианское стекло, которое традиционно выдувается на соседнем острове Мурано. Как выяснилось в ходе многочисленных проверок, нередко это стекло поступает из Китая и стоит гораздо дешевле.

Кроме того, эти магазины изобилуют другой сувенирной продукцией - шляпами гондольеров, плюшевыми мишками и другими предметами с надписью "Я люблю Венецию", магнитами и, разумеется, карнавальными масками.

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