Трое детей пострадали при столкновении автобуса и автодома в Канаде

Трое детей получили травмы в результате аварии с участием школьного автобуса и автодома недалеко от города Ланенбург (провинция Новая Шотландия), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на одном из перекрестков, когда 64-летний водитель дома на колесах проигнорировал стоп-знак. В момент столкновения в автобусе находились водитель и 27 учеников средней школы. Троим школьникам потребовалась госпитализация.

Полиция уже предъявила обвинения пожилому водителю, который нарушил правила дорожного движения. О нарушителе известно, что он турист из американского штата Невада.

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