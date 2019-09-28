Француз зашел выпить кофе и выиграл в лотерею €1 млн

28 сентября 2019 18:34 (UTC+04:00)

Житель французского города Керхор (департамент Финистер, запад страны) зашел в бистро выпить кофе, приобрел там же лотерейный билет Euromillions и выиграл €1 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"День начинался очень плохо - хотелось кофе, а кофемашина сломалась, - приводит радиостанция рассказ счастливчика. - Я пошел в ближайшее кафе и заодно купил лотерейный билетик. Вечером того же дня мне пришла смс - я выиграл €1 млн! Я кричал от радости... это была замечательная новость", - рассказал победитель лотереи.

Мужчина заявил, что при покупке лотерейных билетов он не придерживается никакой системы, а просто "ставит" на свое счастливое число. "На этот раз сработало", - отметил он.

Выигранные деньги победитель планирует потратить на покупку дома, а также на путешествие в Новую Зеландию. "Этот выигрыш улучшит мою жизнь, но не изменит меня", - сказал он с уверенностью.

Самый крупный выигрыш в истории лотереи в этом департаменте составил более €8,5 млн в 1997 году. Самый же большой выигрыш в Euromillions во всей Франции получил житель Приморских Альп в 2012 году. Его приз составил €170 млн.

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