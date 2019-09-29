В Словакии разбился истребитель МиГ-29

29 сентября 2019 01:32 (UTC+04:00)

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны. Об этом информировала представитель министерства обороны республики Данка Цапакова, слова которой привело Словацкое радио, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29, - отметила она. - Пилот катапультировался".

Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета, который проходил в паре с другим МиГ-29. Второй истребитель приземлился. На место ЧП направляется министр обороны Словакии Петер Гайдош.

Летчик, пилотировавший разбившийся истребитель смог выжить.

"Могу сообщить, что пилот выжил", - отметила Цапакова. Пилот успел катапультироваться.

Согласно предварительной информации, причиной катастрофы мог стать недостаток топлива в баках МиГ-29.

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