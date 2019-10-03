Десять человек погибли в результате аварии с 17 автомобилями в Китае

По меньшей мере 10 человек стали жертвами серии ДТП на скоростной трассе в восточной китайской провинции Аньхой в четверг, еще семеро пострадали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сразу несколько столкновений с участием 17 автомобилей произошли рано утром на одном из участков скоростной трассы G36 (Нанкин - Лоян). Причиной ДТП стала плохая видимость из-за тумана. Согласно данным полиции, девять человек скончались на месте, еще один пострадавший умер позже в больнице. Семеро получивших травмы в результате ДТП находятся на лечении в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Движение на трассе полностью восстановлено.

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