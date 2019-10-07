Швейные иглы обнаружены в свежем винограде в Мельбурне

Стальные иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в одном из супермаркетов австралийского Мельбурна, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным портала, иглы были обнаружены в свежем винограде, купленном в сетевом супермаркете на западе Мельбурна в районе Кэролайн-Спринг. Это стало третьим случаем за последний месяц. 23 сентября полиция начала расследование двух случаев обнаружения стальных игл в ягодах клубники.

Сообщается, что в результате инцидентов никто не пострадал, но одна из обнаруживших иглы в клубнике женщин была вынуждена провести ночь в больнице, чтобы врачи могли исключить возможность попадания обломка в желудок.

Масштабное расследование аналогичных инцидентов с иглами в ягодах и фруктах полиция Австралии проводила в сентябре прошлого года после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах. В совершении преступления была обвинена 50-летняя работница одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь, которая ждет приговора суда.

20 сентября 2018 года власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж", увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.

По данным Министерства сельского хозяйства Австралии, в результате кризиса 2018 года отрасль понесла убытки в размере 160 млн австралийских долларов ($115,8 млн).

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