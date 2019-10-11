Власти Японии информируют туристов о приближающемся тайфуне

11 октября 2019 07:00 (UTC+04:00)

Власти Японии активизировали усилия по информированию иностранных туристов, находящихся на территории страны, в связи с приближением тайфуна "Хагибис". Об этом в пятницу сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, начали работу дополнительные линии круглосуточных колл-центров на иностранных языках, предоставляющие туристам всю необходимую информацию, связанную с приближающимся тайфуном. Информирование гостей из-за рубежа также ведется посредством специализированных приложений, которые также оперируют на иностранных языках, и через социальные сети. Число иностранных туристов, находящихся в настоящее время в Японии, ощутимо превышает средний показатель для этого времени года из-за проходящего в стране Кубка мира по регби.

В общей сложности к настоящему времени из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" японские авиакомпании приняли решение об отмене порядка 800 внутренних авиарейсов, запланированных на 12 октября, что составляет почти 90% суточного объема перевозок. Вместе с тем, железнодорожный оператор JR принял решение в субботу сократить количество поездов на самой загруженной линии между Токио и Осакой, а затем во второй половине дня полностью прекратить сообщение на этом маршруте. Из соображений безопасности также будут перекрыты участки скоростных магистралей вдоль побережья Тихого океана.

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